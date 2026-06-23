Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family Caen
Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family Caen vendredi 14 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 17:55:00
Date(s) :
2026-08-14
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie The Wood Sisters vous entraine en Angleterre… sans bouger de la Colline aux Oiseaux.
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie The Wood Sisters vous entraine en Angleterre… sans bouger de la Colline aux Oiseaux.
Once upon a time, in England, there was an old, old, old family… Il était une fois, en Angleterre… The Attic Family ! Extirpés de leur grenier poussiéreux, six revenants Britishs, à l’allure improbable et l’air ahuri, viennent nous rendre une petite visite. Un portrait sans pudeur d’une famille étrangement macabre mais attachante et plein d’humour. So charming !
Prix OFF d’Eclat(s) de Rue 2025.
Mise en scène Amy Wood, Hannah Wood, Alice Wood Artistes et équipe Amy Wood, Hannah Wood, Alice Wood, Camille Saint Martin, Alexandre Leclerc
A partir de 5 ans. .
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family
As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, The Wood Sisters take you to England… without leaving the Colline aux Oiseaux.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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