Caen

Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 17:55:00

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie The Wood Sisters vous entraine en Angleterre… sans bouger de la Colline aux Oiseaux.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie The Wood Sisters vous entraine en Angleterre… sans bouger de la Colline aux Oiseaux.

Once upon a time, in England, there was an old, old, old family… Il était une fois, en Angleterre… The Attic Family ! Extirpés de leur grenier poussiéreux, six revenants Britishs, à l’allure improbable et l’air ahuri, viennent nous rendre une petite visite. Un portrait sans pudeur d’une famille étrangement macabre mais attachante et plein d’humour. So charming !

Prix OFF d’Eclat(s) de Rue 2025.

Mise en scène Amy Wood, Hannah Wood, Alice Wood Artistes et équipe Amy Wood, Hannah Wood, Alice Wood, Camille Saint Martin, Alexandre Leclerc

A partir de 5 ans. .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, The Wood Sisters take you to England… without leaving the Colline aux Oiseaux.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 The Attic Family Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer