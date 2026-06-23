Éclat(s) de Rue 2026 Viriles Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Viriles Caen vendredi 14 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Viriles
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 19:50:00
Date(s) :
2026-08-14
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Kynlaus dansera pour tous et toutes à la Colline aux Oiseaux.
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Kynlaus dansera pour tous et toutes à la Colline aux Oiseaux.
Cinq hommes, forgés dans la virilité et la puissance héritées de l’éducation de leurs ancêtres, se mesurent les uns aux autres et à eux-mêmes, pour correspondre au modèle idéal de la masculinité. Cinq hommes, cinq nuances, cinq parcours singuliers, portés par cinq femmes qui dansent leur vision de la virilité.
Mise en scène Alizé Hernandez Artistes et équipe Lauryn Apharel, Lucie Godeau, Mat Ieva, Oriane Lycke, Emma Martel-Cutivet, Lucie Micheau
Tout public. .
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 Viriles
As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Kynlaus company will be dancing for everyone at the Colline aux Oiseaux.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Viriles Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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