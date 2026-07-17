Il était une fois dans l’Ouest, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Il était une fois dans l’Ouest Vendredi 14 août, 20h30 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:16:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:16:00+02:00

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=4ZGIC »}]

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