AGENDA · Caen
Il était une fois dans l’Ouest, Cinéma LUX, Caen
vendredi 14 août 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Il était une fois dans l’Ouest Vendredi 14 août, 20h30 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:16:00+02:00
Fin : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T23:16:00+02:00
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=4ZGIC »}]
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