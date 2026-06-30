Éclat(s) de Rue 2026 Snatch ! Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Snatch ! Caen jeudi 20 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Snatch !
Rue Lucien Sébire Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20 21:05:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie de danse Daruma vous propose un pur moment d’énergie collective !
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la chorégraphe et interprète Milène Duhameau sonde les difficultés à se relever et à avancer.
La compagnie Daruma propose une pièce enlevée à l’énergie libératrice. Au cœur du public et accompagnées par deux musiciens, les quatre danseuses explorent ensemble la force d’oser, de rebondir, de s’élever du sol et de créer une dynamique stimulante et salvatrice.
Chorégraphe Milène Duhameau
Artistes et équipe Milène Duhameau, Stéphanie Jardin, Elise Nagy, Félicie Roland, Marion Lhouthellier, Tom Couineau
Tout public .
Rue Lucien Sébire Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 Snatch !
As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Daruma dance company brings you a moment of pure collective energy!
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Snatch ! Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer
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