Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny Quai Lamy Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny Quai Lamy Caen vendredi 28 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny
Quai Lamy Presqu’île Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-29 22:15:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, l’effet pyrotechnique n’est plus seulement un décor avec la compagnie Deabru Beltzak
place.
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen Quand l’effet pyrotechnique n’est plus seulement un décor, quand la pulsation du tambour et la cadence du feu se rendent coup pour coup dans une alchimie et une précision spectaculaire, quand les acteurs et les artifices s’entremêlent et se confrontent dans une danse d’étincelles, Symfeuny naît…
Ce spectacle évoque le choc de la percussion et du feu, le besoin d’écouter et de sentir. Un spectacle surprenant qui encourage la rencontre et l’interaction avec le public. Après une apparition spectaculaire, les percussionnistes vont à la rencontre des spectateurs pour faire vibrer leurs tambours au plus près d’eux et donner vie à des tableaux spectaculaires, des images inédites et intenses, entre gerbes d’étincelles, coups de baguettes et tirs d’artifices. .
Quai Lamy Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny
As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the pyrotechnic effect is no longer just a decor with the company Deabru Beltzak
place.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- PARIS COMEDY HOLIDAY THEATRE A L’OUEST Caen 30 juin 2026
- Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots |RDV Découverte | COMPLET Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen 30 juin 2026
- C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen 30 juin 2026
- Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet Calvados Pierre Huet Caen 1 juillet 2026
- JAMAIS LE DEUXIEME SOIR THEATRE A L’OUEST Caen 1 juillet 2026