Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny

Quai Lamy Presqu’île Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-29 22:15:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, l’effet pyrotechnique n’est plus seulement un décor avec la compagnie Deabru Beltzak

place.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen Quand l’effet pyrotechnique n’est plus seulement un décor, quand la pulsation du tambour et la cadence du feu se rendent coup pour coup dans une alchimie et une précision spectaculaire, quand les acteurs et les artifices s’entremêlent et se confrontent dans une danse d’étincelles, Symfeuny naît…

Ce spectacle évoque le choc de la percussion et du feu, le besoin d’écouter et de sentir. Un spectacle surprenant qui encourage la rencontre et l’interaction avec le public. Après une apparition spectaculaire, les percussionnistes vont à la rencontre des spectateurs pour faire vibrer leurs tambours au plus près d’eux et donner vie à des tableaux spectaculaires, des images inédites et intenses, entre gerbes d’étincelles, coups de baguettes et tirs d’artifices. .

Quai Lamy Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the pyrotechnic effect is no longer just a decor with the company Deabru Beltzak

place.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Symfeuny Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer