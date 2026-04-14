Éclats des années folles : de l’Art déco au surréalisme, Parc du Grand Sud, Lille
Éclats des années folles : de l’Art déco au surréalisme, Parc du Grand Sud, Lille vendredi 22 mai 2026.
Éclats des années folles : de l’Art déco au surréalisme Vendredi 22 mai, 20h30 Parc du Grand Sud Nord
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00
Vendredi 22 mai 2026, à 20h30, découvrez « Éclats des années folles : de l’Art déco au surréalisme », par les classes de danse du Conservatoire.
L’Art déco, mouvement artistique apparu vers 1910, se développa dans l’entre-deux-guerres, durant les années folles.
Abréviation d’« arts décoratifs », le mouvement tient son nom de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, organisée en 1925 à Paris.
À l’occasion du centenaire de ce mouvement, nous vous invitons à un voyage sensoriel au cœur d’une époque bouillonnante. Entre 1920 et 1940, la création a connu une effervescence sans précédent, une parenthèse enchantée où l’élégance géométrique côtoyait l’imaginaire débridé du surréalisme.
Le spectacle pluridisciplinaire célèbre la richesse stylistique à travers la danse classique, contemporaine et jazz, avec l’exploration des passerelles entre mouvement des corps, force des œuvres picturales et audace musicale de cette période charnière.
INFORMATIONS
Vendredi 22 mai 2026 à 20h30
Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe, Lille
️ Entrée libre sur réservation
Parc du Grand Sud Rue de l’Europe, Lille Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France
Par les classes de danse
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