Éclats des années folles : de l’Art déco au surréalisme, Parc du Grand Sud, Lille

Éclats des années folles : de l’Art déco au surréalisme Vendredi 22 mai, 20h30 Parc du Grand Sud Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Vendredi 22 mai 2026, à 20h30, découvrez « Éclats des années folles : de l’Art déco au surréalisme », par les classes de danse du Conservatoire.

L’Art déco, mouvement artistique apparu vers 1910, se développa dans l’entre-deux-guerres, durant les années folles.

Abréviation d’« arts décoratifs », le mouvement tient son nom de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, organisée en 1925 à Paris.

À l’occasion du centenaire de ce mouvement, nous vous invitons à un voyage sensoriel au cœur d’une époque bouillonnante. Entre 1920 et 1940, la création a connu une effervescence sans précédent, une parenthèse enchantée où l’élégance géométrique côtoyait l’imaginaire débridé du surréalisme.

Le spectacle pluridisciplinaire célèbre la richesse stylistique à travers la danse classique, contemporaine et jazz, avec l’exploration des passerelles entre mouvement des corps, force des œuvres picturales et audace musicale de cette période charnière.

INFORMATIONS

Vendredi 22 mai 2026 à 20h30

Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe, Lille

️ Entrée libre sur réservation

Parc du Grand Sud Rue de l’Europe, Lille Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Par les classes de danse