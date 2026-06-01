Éclats d’Orient, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
Éclats d’Orient, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Éclats d’Orient Samedi 6 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
À défaut d’œuvres liées directement au Maroc, le musée Napoléon Ier a acquis récemment des œuvres liées à l’Orient au sens large : le Levant par le vase de Sèvres des « Pestiférés de Jaffa », l’Egypte par l’esquisse de Tardieu « Halte de l’armée française à Syène en Egypte le 2 février 1799 », et le Maghreb par le tableau « Le général Lacombe Saint Michel libérant les prisonniers liguriens de Tunis en 1798 ».
Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Yoriyas – Casablanca not the movie, Ville de Fontainebleau, Fontainebleau 2 juin 2026
- Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau 2 juin 2026
- Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
- Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026