Éclats d’Orient, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Éclats d’Orient Samedi 6 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

À défaut d’œuvres liées directement au Maroc, le musée Napoléon Ier a acquis récemment des œuvres liées à l’Orient au sens large : le Levant par le vase de Sèvres des « Pestiférés de Jaffa », l’Egypte par l’esquisse de Tardieu « Halte de l’armée française à Syène en Egypte le 2 février 1799 », et le Maghreb par le tableau « Le général Lacombe Saint Michel libérant les prisonniers liguriens de Tunis en 1798 ».

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art