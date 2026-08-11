Éclipse totale au Hautacam CAPVERN LES BAINS Capvern
mercredi 12 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Éclipse totale au Hautacam
CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Observation de l’éclipse solaire à Hautacam
Prévoir un panier-repas, un chapeau, une petite veste et des lunettes de soleil
Lunettes pour l’éclipse fournies ainsi qu’un apéritif et chaises prévus
Possibilité de marche sur les crêtes prévoir son équipement de randonnée
Tarif 20 € Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Solar Eclipse Viewing at Hautacam
Bring a packed lunch, a hat, a light jacket, and sunglasses
Eclipse viewing glasses will be provided, along with an aperitif and chairs
Option to hike along the ridges: bring your own hiking gear
Price: 20 € Reservations by text message only: 07 86 28 51 46
L’événement Éclipse totale au Hautacam Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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