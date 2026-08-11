Éclipse totale au Hautacam CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Éclipse totale au Hautacam

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse solaire à Hautacam

Prévoir un panier-repas, un chapeau, une petite veste et des lunettes de soleil

Lunettes pour l’éclipse fournies ainsi qu’un apéritif et chaises prévus

Possibilité de marche sur les crêtes prévoir son équipement de randonnée

Tarif 20 € Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Solar Eclipse Viewing at Hautacam

Bring a packed lunch, a hat, a light jacket, and sunglasses

Eclipse viewing glasses will be provided, along with an aperitif and chairs

Option to hike along the ridges: bring your own hiking gear

Price: 20 € Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Éclipse totale au Hautacam Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65