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Éclipse totale au Hautacam CAPVERN LES BAINS Capvern

mercredi 12 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des Thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Éclipse totale au Hautacam

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Observation de l’éclipse solaire à Hautacam
Prévoir un panier-repas, un chapeau, une petite veste et des lunettes de soleil
Lunettes pour l’éclipse fournies ainsi qu’un apéritif et chaises prévus
Possibilité de marche sur les crêtes prévoir son équipement de randonnée
Tarif 20 € Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solar Eclipse Viewing at Hautacam
Bring a packed lunch, a hat, a light jacket, and sunglasses
Eclipse viewing glasses will be provided, along with an aperitif and chairs
Option to hike along the ridges: bring your own hiking gear
Price: 20 € Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Éclipse totale au Hautacam Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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