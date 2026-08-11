UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Capvern

Visite de la Biscuiterie Védère CAPVERN LES BAINS Capvern

jeudi 13 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des Thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Visite de la Biscuiterie Védère

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 17:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Visite commentée avec dégustation
Tarif 10 € Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46
  .

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided Tour with Tasting
Price: 10 ? Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Visite de la Biscuiterie Védère Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Capvern (Hautes-Pyrénées)