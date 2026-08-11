Visite de la Biscuiterie Védère CAPVERN LES BAINS Capvern
jeudi 13 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Visite de la Biscuiterie Védère
CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 17:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Visite commentée avec dégustation
Tarif 10 € Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Guided Tour with Tasting
Price: 10 ? Reservations by text message only: 07 86 28 51 46
L’événement Visite de la Biscuiterie Védère Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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