Eclosion ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

Eclosion

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

A travers Eclosion, la compagnie A travers Ciels propose un solo de danse-théâtre sensible et accessible, retraçant la trajectoire d’une femme.

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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

With *Eclosion*, the company A travers Ciels presents a sensitive and accessible dance-theater solo that traces the journey of a woman.

L’événement Eclosion Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale