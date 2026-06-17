Eclosion ZA La Palun Buis-les-Baronnies
samedi 28 novembre 2026 · ZA La Palun · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Eclosion
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
A travers Eclosion, la compagnie A travers Ciels propose un solo de danse-théâtre sensible et accessible, retraçant la trajectoire d’une femme.
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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
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English :
With *Eclosion*, the company A travers Ciels presents a sensitive and accessible dance-theater solo that traces the journey of a woman.
L’événement Eclosion Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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