Eco-cinéclub, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges

Eco-cinéclub Mercredi 22 avril, 17h30 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T17:30:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T17:30:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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