Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Eco-cinéclub, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges

Eco-cinéclub, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges

Eco-cinéclub, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Limoges. Campus Vanteaux

Adresse : 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges

Ville : 87920 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Eco-cinéclub Mercredi 22 avril, 17h30 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T17:30:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T17:30:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Même la pluie

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)