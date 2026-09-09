Ecole ESMOD : l’ancienne banque de France se réinvente, ESMOD Pantin, Pantin

Informations pratiques

Ecole ESMOD : l’ancienne banque de France se réinvente Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 ESMOD Pantin Seine-Saint-Denis

Jauge limitée à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fondée à Paris en 1841, ESMOD est la plus ancienne école de mode au monde et une référence internationale dans l’enseignement supérieur dédié à la mode, au luxe et aux industries créatives. À travers un réseau de dix-huit écoles, situées dans douze pays, le groupe forme les créateurs, stratèges, entrepreneurs et décideurs de demain. Du fashion design au fashion business, ses programmes du Bachelor au Postgraduate associent savoir-faire d’excellence, vision créative et intelligence analytique. Portée par des valeurs de créativité, d’innovation, de collaboration, d’intégrité et d’engagement, ESMOD accompagne une nouvelle génération de talents appelée à façonner l’avenir de la mode et des industries créatives.

Le campus ESMOD Pantin, ouvert en 2018, est né de la réhabilitation d’un bâtiment de style néo-Louis XIII édifié en 1925, qui a abrité la Banque de France. Intégralement transformée par l’architecte Michel Naeye, l’école conserve son caractère patrimonial, notamment avec la prestigieuse salle des coffres, et nous offre l’exemple d’une reconversion pour un nouvel usage, tout en préservant son identité d’origine.

ESMOD Pantin 30 avenue Jean Lolive, Pantin 93055 Pantin 93310 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/1946-visite-guidee-lancienne-banque-de-france-se-reinvente-et-devient-lecole-esmod-journees-du-patrimoine.html#utm_source=tourisme93.com&utm_medium=referral&utm_campaign=json_feed&utm_content=5720 »}]

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