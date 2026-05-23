Ecologie des amphibiens au Jardin Sauvage Saint-Vincent Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous au Jardin Sauvage Saint-Vincent, 17 rue Saint Vincent, 75018 Paris France.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

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[Sortie]



Venez découvrir les différents milieux du Jardin Sauvage Saint-Vincent, avec un focus sur l’écologie des 5 espèces d’amphibiens qui y vivent.

Le jeudi 18 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T15:00:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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