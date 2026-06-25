Ecologie des amphibiens au Jardin Sauvage Saint-Vincent Maison Paris Nature Paris
Ecologie des amphibiens au Jardin Sauvage Saint-Vincent Maison Paris Nature Paris lundi 20 juillet 2026.
Rendez-vous au Jardin Sauvage Saint-Vincent, 17 rue Saint Vincent, 75018 Paris France.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Venez découvrir les différents milieux du Jardin Sauvage Saint-Vincent, écrin sauvage de la butte Montmartre, avec un focus sur l’écologie des espèces d’amphibiens qui y vivent.
Le lundi 20 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T15:00:00+02:00_2026-07-20T17:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 25 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026