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Écoutez leur silence Espace Fayolle Guéret

jeudi 14 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret

Écoutez leur silence Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Guéret

Écoutez leur silence

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:30:00
fin : 2027-01-14 22:00:00

Date(s) :
2027-01-14

Un centre, des ados, une histoire, la leur, qui deviendra la vôtre. Rire, hurler, jusqu’à s’en briser la voix, ici, ensemble dans cet endroit.
Eux, ici et maintenant. Dans ce centre, des ados. Le quotidien de Nathaelle, éduc spé entourer, protéger et entendre ces jeunes comme elle peut, avec ses armes, sa bienveillance. ll y a des règles à respecter, un devoir de regard les uns envers les autres. Apprivoiser ce mal qui parfois ronge, et laisser la bête tapis dans son ombre. Vivre, toujours plus fort…
À partir de 12 ans.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Écoutez leur silence

L’événement Écoutez leur silence Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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