Écrire Auschwitz Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 18 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
Pourtant, des auteurs majeurs comme Primo Levi ou Charlotte Delbo ont donné naissance à des œuvres essentielles, à la fois historiques et littéraires. Aujourd’hui, les récits et romans consacrés à Auschwitz se multiplient et rencontrent un large public. Comment expliquer cet engouement ? Que recouvre cette production éditoriale foisonnante ? Et comment distinguer les témoignages, les récits documentés et les fictions inspirées d’Auschwitz ?
En présence de MaximeDecout, professeur de littérature à la faculté de Lettres de Sorbonne Université, et GuidoFurci, maître de conférences en littérature à l’université Sorbonne Nouvelle.
Animée par EduardoCastillo.
Peut-on écrire de la poésie, des romans ou de la fiction après Auschwitz ? Longtemps, l’ampleur du crime et le traumatisme de la découverte des camps ont semblé rendre les mots impuissants face à l’horreur.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 16h15 à 19h00
gratuit
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T19:15:00+02:00
fin : 2026-10-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T16:15:00+02:00_2026-10-18T19:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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