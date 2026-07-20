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Écrire Auschwitz Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 18 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Écrire Auschwitz Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p>  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ<br>13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris<br>17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris<br>Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  </p>

Pourtant, des auteurs majeurs comme Primo Levi ou Charlotte Delbo ont donné naissance à des œuvres essentielles, à la fois historiques et littéraires. Aujourd’hui, les récits et romans consacrés à Auschwitz se multiplient et rencontrent un large public. Comment expliquer cet engouement ? Que recouvre cette production éditoriale foisonnante ? Et comment distinguer les témoignages, les récits documentés et les fictions inspirées d’Auschwitz ?

En présence de MaximeDecout, professeur de littérature à la faculté de Lettres de Sorbonne Université, et GuidoFurci, maître de conférences en littérature à l’université Sorbonne Nouvelle.

Animée par EduardoCastillo.

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Peut-on écrire de la poésie, des romans ou de la fiction après Auschwitz ? Longtemps, l’ampleur du crime et le traumatisme de la découverte des camps ont semblé rendre les mots impuissants face à l’horreur.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 16h15 à 19h00
gratuit

  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T19:15:00+02:00
fin : 2026-10-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T16:15:00+02:00_2026-10-18T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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