Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Écrire et Dessiner: Amusons-nous!

Maison des Salines La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Écrire en s’amusant et dessiner sur ses propres textes, une idée originale proposée par Soizick et Pome.

Nul besoin de savoir écrire ou dessiner pour participer. Chaque animatrice vous accompagne avec des ateliers ludiques d’écriture imaginative et des consignes de dessin accessibles à tous dans une grande bienveillance et sans souci de réussite. Seul objectif: passer un joli moment en s’amusant!

Le stage est ouvert à partir de 16 ans.

Inscriptions par téléphone ou mail ;

la journée 20€ ; la 1/2 journée: 15€ ( matériel fourni)

Ces 6 ateliers vous sont proposés par l’association Côté Cour .

Maison des Salines La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 73 37 96 06

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English :

L’événement Écrire et Dessiner: Amusons-nous! La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon