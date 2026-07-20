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Écrire la Résistance Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 18 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Écrire la Résistance Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p>  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ<br>13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris<br>17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris<br>Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  </p>

L’un rend hommage à un héros oublié de la Résistance ; l’autre prend la forme d’un polar ancré dans la France des années 1950. Toutes deux montrent comment le passé ressurgit là où on l’attend le moins. Une rencontre entre littérature et histoire autour d’une guerre dont les échos continuent de résonner.

En présence des auteurs DidierDaeninckx et HervéLeTellier.

Animée par EduardoCastillo.

Réserver

Dans leurs ouvrages, Hervé Le Tellier et Didier Daeninckx explorent les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale dans les destins individuels et la mémoire collective.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T14:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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