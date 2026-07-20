Écrire la Résistance Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 18 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

L’un rend hommage à un héros oublié de la Résistance ; l’autre prend la forme d’un polar ancré dans la France des années 1950. Toutes deux montrent comment le passé ressurgit là où on l’attend le moins. Une rencontre entre littérature et histoire autour d’une guerre dont les échos continuent de résonner.

En présence des auteurs DidierDaeninckx et HervéLeTellier.

Animée par EduardoCastillo.

Réserver

Dans leurs ouvrages, Hervé Le Tellier et Didier Daeninckx explorent les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale dans les destins individuels et la mémoire collective.

Le dimanche 18 octobre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-18T14:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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