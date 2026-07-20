Écrire la Résistance Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 18 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
L’un rend hommage à un héros oublié de la Résistance ; l’autre prend la forme d’un polar ancré dans la France des années 1950. Toutes deux montrent comment le passé ressurgit là où on l’attend le moins. Une rencontre entre littérature et histoire autour d’une guerre dont les échos continuent de résonner.
En présence des auteurs DidierDaeninckx et HervéLeTellier.
Animée par EduardoCastillo.
Dans leurs ouvrages, Hervé Le Tellier et Didier Daeninckx explorent les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale dans les destins individuels et la mémoire collective.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T14:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Drancy (Paris)
- Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945) Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Visite couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Les filières d’évasion nazies vers l’Amérique du Sud Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 27 septembre 2026
- Le camp de Drancy, 85 ans après Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 27 septembre 2026