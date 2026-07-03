Ëda Diaz – (ËDA)MAME Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Magdalena – River of Dreams (A Story of Colombia), ample récit transversal de l’ethnobotaniste canadien Wade Davis, constitue la source première d’(ËDA)MAME. Atypique, ce projet est également irrigué par le dialogue entre Ëda Diaz et Xandra Uribe, gardienne d’un « frijolatorio » (un laboratoire dédié aux haricots), dont les récoltes servent à fabriquer des bijoux.

Creusant un sillon singulier entre électronique, pop moderne et sonorités afro-colombiennes, la musicienne utilise ici le haricot (« frijol ») comme prisme poétique pour concevoir les compositions de son nouvel album, structuré autour de la voix et de la contrebasse – ses deux instruments de prédilection. Elle en fait aussi un biais conceptuel pour explorer des sujets interconnectés : diaspora, (agri)culture, transmission, adaptation…

La musicienne franco-colombienne Ëda Diaz invite à découvrir (ËDA)MAME, projet en pleine germination. Objectif : réaliser un nouvel album tout en créant un espace d’expérimentation et de rencontre, à travers la musique, avec le haricot comme fil conducteur.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 18h30 à 19h10

gratuit

Sortie de résidence.

Ouverture de répétition publique qui permet de découvrir des étapes de travail d’artistes en résidence et de les rencontrer.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T22:10:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T18:30:00+02:00_2026-09-16T19:10:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris



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