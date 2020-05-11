Eden Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Eden

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11 21:45:00

Date(s) :

2027-05-11 2027-05-12 2027-05-13

Tout public

Eden

Texte Naomi Wallace

Traduction Dominique Hollier

Mise en scène Tommy Milliot

Troisième pièce d’une trilogie américaine, Eden met en scène un quatuor de jeunes adolescents pris dans la violence d’un monde frappé par le racisme et les injustices sociales sur fond de guerre du Vietnam.

Au cœur du Kentucky, Sonora est une jeune fille avide de liberté et qui se prend de passion pour l’exploration des maisons de ses riches voisins. Accompagnée de ses amis Clayton, Domino et Rufus, tous les quatre s’inventent des vies. La bande d’amis, encore plongée dans l’innocence de la jeunesse, doit un jour faire face à une plus dure réalité lorsque Sonora révèle la vérité sur son frère Hiram disparu. Avec Eden, l’autrice américaine Naomi Wallace porte un regard d’une grande acuité sur les rêves brisés et sur la déconstruction du mythique rêve américain. Tommy Milliot dirige une troupe de jeunes acteurs dans une histoire intime, puissante et universelle qui met au jour ce qu’un pays raciste, classiste et profondément injuste produit sur ses citoyens.

Extrait

RUFUS T’es marrante. Mais les petits blancs pauvres comme toi et Clayton sont plus libres que moi parce que moi je dois me balader en faisant semblant d’être ignorant ou révérencieux et obséquieux ou contrit. Des grands mots. Des mots que je suis obligé de ravaler et d’étouffer.

Eden, Naomi Wallace

Dates

Mardi 11 mai20h

Mercredi 12 mai 20h

Jeudi 13 mai 20h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 14 ans

Durée estimée 1h45 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Eden

L’événement Eden Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne