Eden Comédie CDN de Reims Reims
mardi 11 mai 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Eden
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11 21:45:00
Date(s) :
2027-05-11 2027-05-12 2027-05-13
Tout public
Eden
Texte Naomi Wallace
Traduction Dominique Hollier
Mise en scène Tommy Milliot
Troisième pièce d’une trilogie américaine, Eden met en scène un quatuor de jeunes adolescents pris dans la violence d’un monde frappé par le racisme et les injustices sociales sur fond de guerre du Vietnam.
Au cœur du Kentucky, Sonora est une jeune fille avide de liberté et qui se prend de passion pour l’exploration des maisons de ses riches voisins. Accompagnée de ses amis Clayton, Domino et Rufus, tous les quatre s’inventent des vies. La bande d’amis, encore plongée dans l’innocence de la jeunesse, doit un jour faire face à une plus dure réalité lorsque Sonora révèle la vérité sur son frère Hiram disparu. Avec Eden, l’autrice américaine Naomi Wallace porte un regard d’une grande acuité sur les rêves brisés et sur la déconstruction du mythique rêve américain. Tommy Milliot dirige une troupe de jeunes acteurs dans une histoire intime, puissante et universelle qui met au jour ce qu’un pays raciste, classiste et profondément injuste produit sur ses citoyens.
Extrait
RUFUS T’es marrante. Mais les petits blancs pauvres comme toi et Clayton sont plus libres que moi parce que moi je dois me balader en faisant semblant d’être ignorant ou révérencieux et obséquieux ou contrit. Des grands mots. Des mots que je suis obligé de ravaler et d’étouffer.
Eden, Naomi Wallace
Dates
Mardi 11 mai20h
Mercredi 12 mai 20h
Jeudi 13 mai 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée estimée 1h45 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eden
L’événement Eden Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims 15 août 2026
- OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet REIMS TOURISME & CONGRES Reims 2 septembre 2026