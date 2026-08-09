Edouard Pennes, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
dimanche 18 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Le 18 octobre, retrouvez Édouard Pennes en duo pour un hommage intimiste à Django Reinhardt. À deux, ils recréent la magie du swing manouche, où chaque note raconte une histoire et chaque accord rend hommage au maître. Une rencontre musicale chaleureuse et inspirée, pour tous ceux qui aiment la virtuosité et l’émotion du jazz manouche.
Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.
Line-up : Edouard Pennes : guitare ; Julien Cattiaux : guitare
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz manouche — Édouard Pennes rend hommage à Django Reinhardt avec un duo intimiste, recréant la magie du swing manouche et touchant les cœurs des amateurs de virtuosité.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 18 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 16€ à 22€
Tarif sur place : 21€ à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T20:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T15:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00;2026-10-18T17:00:00+02:00_2026-10-18T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/edouard-pennes contact@38riv.com
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris 9 août 2026
- Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris 9 août 2026
- Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 9 août 2026
- Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 9 août 2026
- Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 9 août 2026