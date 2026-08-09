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Edouard Pennes, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

dimanche 18 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Edouard Pennes, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarif en ligne : 16€ à 22€<br>Tarif sur place : 21€ à 25€</p>

Le 18 octobre, retrouvez Édouard Pennes en duo pour un hommage intimiste à Django Reinhardt. À deux, ils recréent la magie du swing manouche, où chaque note raconte une histoire et chaque accord rend hommage au maître. Une rencontre musicale chaleureuse et inspirée, pour tous ceux qui aiment la virtuosité et l’émotion du jazz manouche.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Edouard Pennes : guitare ; Julien Cattiaux : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Édouard Pennes rend hommage à Django Reinhardt avec un duo intimiste, recréant la magie du swing manouche et touchant les cœurs des amateurs de virtuosité.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 18 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : 16€ à 22€
Tarif sur place : 21€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T20:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T15:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00;2026-10-18T17:00:00+02:00_2026-10-18T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/edouard-pennes contact@38riv.com


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