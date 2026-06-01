Effets de mode et gestes contestataires – Histoire des arts, Bibliothèque Mines Paris – PSL, Fontainebleau

Effets de mode et gestes contestataires – Histoire des arts Vendredi 5 juin, 14h45, 16h30 Bibliothèque Mines Paris – PSL Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

La mode — vêtements, textiles, techniques — est un puissant moyen d’expression sociale et d’inspiration artistique. Elle est aussi un outil de contestation : détournement des usages, symbole de résistance, de révolte, de rupture, marqueur d’identités, affirmation de contre-cultures. L’atelier explore ces usages en lien avec l’Histoire des arts.

Bibliothèque Mines Paris – PSL 38 rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art