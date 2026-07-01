Église du Sacré-Cœur, Église du Sacré-Coeur, Limoges

Informations pratiques

Église du Sacré-Cœur Mardi 4 août, 14h30 Église du Sacré-Coeur Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T15:30:00+02:00

PRIÈRE D’ENTRER…

Venez découvrir l’histoire de cette église de style néo-byzantin et de ses verrières dont la création s’étale de 1938 à 2005.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Église du Sacré-Coeur 33 rue Francois Perrin Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Laissez-vous éblouir par cet édifice des années 1930. #Villedartetdhistoire #Artsdeco

© Région Limousin, service de l’Inventaire et du Patrimoine culturel