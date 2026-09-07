EGLISE NOTRE-DAME DE L’EPINE A PARILLY, 4 Place de la Chapelle Notre-Dame de l’Épine, 37500 Chinon, Chinon

samedi 19 septembre 2026 · 4 Place de la Chapelle Notre-Dame de l'Épine, 37500 Chinon · Chinon

Informations pratiques

EGLISE NOTRE-DAME DE L’EPINE A PARILLY 19 et 20 septembre 4 Place de la Chapelle Notre-Dame de l’Épine, 37500 Chinon Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Habituellement fermée au public, l’église Notre-Dame-de-l’Épine de l’ancienne paroisse de de Parilly, aujourd’hui quartier à part entière de Chinon, est un petit bijou d’architecture romane et gothique à redécouvrir.

4 Place de la Chapelle Notre-Dame de l’Épine, 37500 Chinon 4 Place de la Chapelle Notre-Dame de l’Épine, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Habituellement fermée au public, l’église Notre-Dame-de-l’Épine de l’ancienne paroisse de de Parilly, aujourd’hui quartier à part entière de Chinon, est un petit bijou d’architecture romane et à…

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