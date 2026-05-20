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Eglise orthodoxe Belfort

Eglise orthodoxe Belfort samedi 15 août 2026.

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Belfort

Eglise orthodoxe

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

La paroisse orthodoxe de Belfort a été fondée en 1927 par des Russes qui, fuyant la révolution bolchévique, se sont installés à Belfort. Venez admirer l’iconostase et le clocher à bulbe témoin de l’influence de l’identité russe.
Sur réservation   .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Eglise orthodoxe

L’événement Eglise orthodoxe Belfort a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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