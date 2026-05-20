Eglise orthodoxe Belfort
Eglise orthodoxe Belfort samedi 15 août 2026.
Belfort
Eglise orthodoxe
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La paroisse orthodoxe de Belfort a été fondée en 1927 par des Russes qui, fuyant la révolution bolchévique, se sont installés à Belfort. Venez admirer l’iconostase et le clocher à bulbe témoin de l’influence de l’identité russe.
Sur réservation .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Eglise orthodoxe
L’événement Eglise orthodoxe Belfort a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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