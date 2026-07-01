AGENDA · Saint-Jean-en-Royans
Église Saint Jean Baptiste de Saint Jean en Royans (26), Saint Jean en Royans (26190), Saint-Jean-en-Royans
samedi 4 juillet 2026 · Saint Jean en Royans (26190) · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Église Saint Jean Baptiste de Saint Jean en Royans (26) Samedi 4 juillet, 20h30 Saint Jean en Royans (26190) Drôme
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00
Saint Jean en Royans (26190) 11, place de l’église 26190 St Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sabine.garelli@free.fr »}]
Veillée avec concert, temps spirituel et patrimonial chant choral patrimoine
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Café écriture et création La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans 9 juillet 2026
- Soirée jeux La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans 10 juillet 2026
- Les Mercredis sur Places village Saint-Jean-en-Royans 14 juillet 2026
- Fête du 14 juillet Saint-Jean-en-Royans 15 juillet 2026
- Atelier cartes pop-up La Bouillotte, côté tanière Saint-Jean-en-Royans 16 juillet 2026