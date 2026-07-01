UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Église Saint Jean Baptiste de Saint Jean en Royans (26), Saint Jean en Royans (26190), Saint-Jean-en-Royans

samedi 4 juillet 2026 · Saint Jean en Royans (26190) · Saint-Jean-en-Royans

Église Saint Jean Baptiste de Saint Jean en Royans (26), Saint Jean en Royans (26190), Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Saint Jean en Royans (26190)
Adresse
11, place de l'église 26190 St Jean en Royans
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif
Entrée libre

Église Saint Jean Baptiste de Saint Jean en Royans (26) Samedi 4 juillet, 20h30 Saint Jean en Royans (26190) Drôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Saint Jean en Royans (26190) 11, place de l’église 26190 St Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sabine.garelli@free.fr »}]
Veillée avec concert, temps spirituel et patrimonial chant choral patrimoine

À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)