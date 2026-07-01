église Saint-Martin, Pont-à-Mousson (54), église Saint-Martin, Pont-à-Mousson

Informations pratiques

église Saint-Martin, Pont-à-Mousson (54) Samedi 4 juillet, 18h30 église Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

église Saint-Martin rue Saint-Martin 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Prémontrés La Maquinière Meurthe-et-Moselle Grand Est

Chant, louanges et récitation du Chapelet. visite chants