AGENDA · Pont-à-Mousson
église Saint-Martin, Pont-à-Mousson (54), église Saint-Martin, Pont-à-Mousson
samedi 4 juillet 2026 · église Saint-Martin · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
église Saint-Martin, Pont-à-Mousson (54) Samedi 4 juillet, 18h30 église Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
église Saint-Martin rue Saint-Martin 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Prémontrés La Maquinière Meurthe-et-Moselle Grand Est
Chant, louanges et récitation du Chapelet. visite chants
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