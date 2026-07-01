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AGENDA · Pont-à-Mousson

église Saint-Martin, Pont-à-Mousson (54), église Saint-Martin, Pont-à-Mousson

samedi 4 juillet 2026 · église Saint-Martin · Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
église Saint-Martin
Adresse
rue Saint-Martin 54700 Pont-à-Mousson
Ville
54700 Pont-à-Mousson
Département
Meurthe-et-Moselle

église Saint-Martin, Pont-à-Mousson (54) Samedi 4 juillet, 18h30 église Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

église Saint-Martin rue Saint-Martin 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Prémontrés La Maquinière Meurthe-et-Moselle Grand Est
Chant, louanges et récitation du Chapelet. visite chants

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