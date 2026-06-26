L’Heure Musicale de Juliette Boubel L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

L’Heure Musicale de Juliette Boubel

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02

L’Heure Musicale de Juliette Boubel à l’Agora de PAMbio Au cœur de la nuit

La nuit propice à l’exacerbattion des sens, aux jeux de lumière et l’obscurité, miroir intime de nos propres émotions.

Clair de lune de Debussy, Beethoven, et des œuvres nocturnes de Chopin, Bach et Schubert, avec lecture de poèmes, et extraits de notes de Georges Sand.

Juliette Boubel, piano

Participation libreTout public

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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

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English :

Juliette Boubel’s L’Heure Musicale at the PAMbio Agora? In the Dead of Night

The night is conducive to heightened senses, to the interplay of light and darkness—an intimate mirror of our own emotions.

Moonlight by Debussy, Beethoven, and nocturnes by Chopin, Bach, and Schubert, with poetry readings and excerpts from the writings of Georges Sand.

Juliette Boubel, piano

Admission by donation

L’événement L’Heure Musicale de Juliette Boubel Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PONT A MOUSSON