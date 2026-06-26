Une semaine au Club Nature Graines et Fourmis L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Une semaine au Club Nature Graines et Fourmis

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Une semaine au Club Nature de l’Agora de PAMbio

Du 6 au 10 juillet, de 14h30 à 17h

Lundi 6 Qi Gong en pleine nature, avec Jean Sébastien

Mardi 7 Balade et bricolage nature, avec Christiane (décorer et peindre des boules avec des éléments naturels ramassés lors d’une petite balade préalable)

Mercredi 8 Quizz nature, jeux (je trie mes déchets), atelier bricolage-récup avec Christelle et Alexandra

Jeudi 9 Je fais connaissance avec l’ami Youki avec Béatrice et Youki

Vendredi 10 Baies comestibles, baies toxiques avec Thierry (initiation à la reconnaissance des baies, sortie au verger

Référente Thérèse 06 83 59 09 76

Goûter offert

Participation libre avec un minimum par enfant

Les animations sont ouvertes à tous, grands et petits (5 à 12 ans) accompagnés d’un adulte

Toute la semaine, les jouets inutilisés seront collectés à l’Agora au profit de l’Association Toy’s AcadémyEnfants

5 .

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 59 09 76 agora@pambio.fr

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English :

A Week at the PAMbio Agora Nature Club

July 6–10, 2:30 p.m. 5:00 p.m.

Monday, July 6: Qi Gong in nature, with Jean Sébastien

Tuesday, July 7: Nature walk and crafts with Christiane (decorating and painting balls with natural materials collected during a short walk beforehand)

Wednesday, July 8: Nature quiz, games (“I Sort My Trash”), upcycling workshop with Christelle and Alexandra

Thursday, July 9: Getting to Know Our Friend Youki with Béatrice and Youki

Friday, the 10th: Edible berries, poisonous berries with Thierry (introduction to identifying berries, field trip to the orchard

Contact Thérèse: 06 83 59 09 76

Free snack provided

Donations welcome, with a minimum contribution per child

Activities are open to everyone, young and old (ages 5–12), accompanied by an adult

All week long, unused toys will be collected at the Agora to benefit the “Toy’s Academy” Association

L’événement Une semaine au Club Nature Graines et Fourmis Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PONT A MOUSSON