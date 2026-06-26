Une semaine au Club Nature Graines et Fourmis L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
lundi 6 juillet 2026 · L'Agora de PAMbio · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Une semaine au Club Nature Graines et Fourmis
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Une semaine au Club Nature de l’Agora de PAMbio
Du 6 au 10 juillet, de 14h30 à 17h
Lundi 6 Qi Gong en pleine nature, avec Jean Sébastien
Mardi 7 Balade et bricolage nature, avec Christiane (décorer et peindre des boules avec des éléments naturels ramassés lors d’une petite balade préalable)
Mercredi 8 Quizz nature, jeux (je trie mes déchets), atelier bricolage-récup avec Christelle et Alexandra
Jeudi 9 Je fais connaissance avec l’ami Youki avec Béatrice et Youki
Vendredi 10 Baies comestibles, baies toxiques avec Thierry (initiation à la reconnaissance des baies, sortie au verger
Référente Thérèse 06 83 59 09 76
Goûter offert
Participation libre avec un minimum par enfant
Les animations sont ouvertes à tous, grands et petits (5 à 12 ans) accompagnés d’un adulte
Toute la semaine, les jouets inutilisés seront collectés à l’Agora au profit de l’Association Toy’s AcadémyEnfants
5 .
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 59 09 76 agora@pambio.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Week at the PAMbio Agora Nature Club
July 6–10, 2:30 p.m. 5:00 p.m.
Monday, July 6: Qi Gong in nature, with Jean Sébastien
Tuesday, July 7: Nature walk and crafts with Christiane (decorating and painting balls with natural materials collected during a short walk beforehand)
Wednesday, July 8: Nature quiz, games (“I Sort My Trash”), upcycling workshop with Christelle and Alexandra
Thursday, July 9: Getting to Know Our Friend Youki with Béatrice and Youki
Friday, the 10th: Edible berries, poisonous berries with Thierry (introduction to identifying berries, field trip to the orchard
Contact Thérèse: 06 83 59 09 76
Free snack provided
Donations welcome, with a minimum contribution per child
Activities are open to everyone, young and old (ages 5–12), accompanied by an adult
All week long, unused toys will be collected at the Agora to benefit the “Toy’s Academy” Association
L’événement Une semaine au Club Nature Graines et Fourmis Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PONT A MOUSSON
À voir aussi à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
- L’Heure Musicale de Juliette Boubel L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson 2 juillet 2026
- Estivales de Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 3 juillet 2026
- La P’tite boudeuse Exposition Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson 9 juillet 2026
- Les sorciers du feu Joseph et Pierre MOUGIN Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson 11 juillet 2026
- Exposition Les sorciers du feu Joseph et Pierre MOUGIN Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson 11 juillet 2026