UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Abbeville

Église Saint-Sépulcre, Église Saint-Sépulcre, Abbeville

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sépulcre · Abbeville

Église Saint-Sépulcre, Église Saint-Sépulcre, Abbeville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Sépulcre
Adresse
Abbeville
Ville
80100 Abbeville
Département
Somme

Église Saint-Sépulcre 19 et 20 septembre Église Saint-Sépulcre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église du 15e siècle, cet édifice fait côtoyer une architecture gothique flamboyant, des œuvres religieuses du 19e siècle, et des vitraux contemporains dessinés par Alfred Manessier.

Église Saint-Sépulcre Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
Église du 15e siècle, cet édifice fait côtoyer une architecture gothique flamboyant, des œuvres religieuses du 19e siècle, et des vitraux contemporains dessinés par Alfred Manessier.

©Ville d’Abbeville

À voir aussi à Abbeville (Somme)