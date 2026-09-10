Église Saint-Sépulcre, Église Saint-Sépulcre, Abbeville

Informations pratiques

Église Saint-Sépulcre 19 et 20 septembre Église Saint-Sépulcre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église du 15e siècle, cet édifice fait côtoyer une architecture gothique flamboyant, des œuvres religieuses du 19e siècle, et des vitraux contemporains dessinés par Alfred Manessier.

Église Saint-Sépulcre Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Église du 15e siècle, cet édifice fait côtoyer une architecture gothique flamboyant, des œuvres religieuses du 19e siècle, et des vitraux contemporains dessinés par Alfred Manessier.

©Ville d’Abbeville