Église Saint-Sépulcre, Église Saint-Sépulcre, Abbeville
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sépulcre · Abbeville
Informations pratiques
Église Saint-Sépulcre 19 et 20 septembre Église Saint-Sépulcre Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Église du 15e siècle, cet édifice fait côtoyer une architecture gothique flamboyant, des œuvres religieuses du 19e siècle, et des vitraux contemporains dessinés par Alfred Manessier.
Église Saint-Sépulcre Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
Église du 15e siècle, cet édifice fait côtoyer une architecture gothique flamboyant, des œuvres religieuses du 19e siècle, et des vitraux contemporains dessinés par Alfred Manessier.
©Ville d’Abbeville
À voir aussi à Abbeville (Somme)
- Fête de l’eau Abbeville 18 septembre 2026
- Visite guidée du parc et du château de Bagatelle, Château de Bagatelle, Abbeville 18 septembre 2026
- Conférence « Les vitraux de Manessier à l’Eglise du Saint-Sépulcre d’Abbeville : comme une cosmogonie » par Jean-François Cocquet, Le Carmel – Maison du Patrimoine, Abbeville 18 septembre 2026
- EXPOSITION « Abbeville en photographie », Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville, Abbeville 19 septembre 2026
- Visites des collections et du bâtiment, Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville, Abbeville 19 septembre 2026