Ego le Cachalot Beauvais

Beauvais

Ego le Cachalot

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Ego décide de prendre le large pour mieux comprendre le monde.

Accompagné de sa fidèle amie Yaya le panda, il embarque pour un road-trip jusqu’à New-York, ponctué de rencontres surprenantes Hubert le ver de terre, Jean-Bâve l’escargot et bien d’autres personnages loufoques.

Un périple rythmé par des chansons originales, pop et actuelles, qui abordent avec humour et sensibilité des thèmes importants harcèlement scolaire, écologie, genre et solidarité.

Retrouvez-nous dans le jardin entre le Café Chambiges, le Quadrilatère et la Cathédrale, voie des Chasse-marée.

L’espace est ombragé. Si le temps n’est pas clément, rendez-vous directement dans le Quadrilatère !

Ego décide de prendre le large pour mieux comprendre le monde.

Accompagné de sa fidèle amie Yaya le panda, il embarque pour un road-trip jusqu’à New-York, ponctué de rencontres surprenantes Hubert le ver de terre, Jean-Bâve l’escargot et bien d’autres personnages loufoques.

Un périple rythmé par des chansons originales, pop et actuelles, qui abordent avec humour et sensibilité des thèmes importants harcèlement scolaire, écologie, genre et solidarité.

Retrouvez-nous dans le jardin entre le Café Chambiges, le Quadrilatère et la Cathédrale, voie des Chasse-marée.

L’espace est ombragé. Si le temps n’est pas clément, rendez-vous directement dans le Quadrilatère ! .

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

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English :

Ego decides to set off on a journey to better understand the world.

Accompanied by his loyal friend Yaya the panda, he embarks on a road trip to New York, filled with surprising encounters: Hubert the earthworm, Jean-B%E2ve the snail, and many other zany characters.

A journey punctuated by original, pop, and contemporary songs that address important themes with humor and sensitivity: bullying, ecology, gender, and solidarity.

Join us in the garden between Café Chambiges, the Quadrilatère, and the Cathedral, on Voie des Chasse-marée.

The area is shaded. If the weather isn’t nice, head straight to the Quadrilatère!

L’événement Ego le Cachalot Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis