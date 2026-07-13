Ehbam quartet Petit Kursaal Besançon

Informations pratiques

Besançon

Ehbam quartet

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 13 – 13 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 21:00:00

fin : 2026-09-15 22:20:00

Date(s) :

2026-09-15

JAZZ ET MUSIQUES DU MONDE

C’est en 2022, sous le soleil de la Hongrie, que la magie d’Ehbam se révèle. Ensemble, Grèce et France se mélangent dans le jazz par un langage universel liant ces traditions au service d’une création commune. Violon, voix et contrebasse s’accompagnent tour à tour dans leurs langues respectives. Solistes, ou conçus tel un orchestre, ces trois timbres répondent aux tambours et autres percussions venant ponctuer leurs mélodies nouvelles et anciennes. Cet ensemble éclectique se nourrit de traditions pour proposer une musique lumineuse et énigmatique. Résonne ainsi le son des voix, des cordes, des cymbales et des peaux dans un chant sans frontières, riche de son âme méditerranéenne. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ehbam quartet

L’événement Ehbam quartet Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)