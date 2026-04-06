EIFFEL 6MIC – LE CLUB Aix En Provence
EIFFEL 6MIC – LE CLUB Aix En Provence jeudi 26 novembre 2026.
EIFFEL Début : 2026-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
6MIC – LE CLUB 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13
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