EKLA !, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

EKLA ! Samedi 27 mars 2027, 10h30, 16h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

6 à 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-27T10:30:00+01:00 – 2027-03-27T11:15:00+01:00

Fin : 2027-03-27T16:30:00+01:00 – 2027-03-27T17:15:00+01:00

Entre concert électro, livre pop-up géant et cinéma d’animation, EKLA ! ouvre les portes d’un univers visuel et sonore fascinant.

Sur scène, le duo Turnsteak transforme le papier en paysages mouvants. Découpées, pliées puis assemblées, les formes prennent vie sous les yeux des spectateurs grâce aux jeux de lumière, aux projections vidéo et aux illusions d’optique. Chaque page devient un décor, chaque transformation une surprise.

Au fil de cette aventure sans paroles, les deux musiciens composent en direct une bande-son délicate et immersive. Boucles électroniques, bruitages et mélodies accompagnent ce voyage où images et musique dialoguent en permanence.

Accessible dès 4 ans, EKLA ! émerveille autant les enfants que les adultes. À la croisée du concert, du spectacle visuel et du théâtre d’objets, cette création inventive invite à regarder, écouter et imaginer ensemble.

Une parenthèse poétique et sensorielle à partager en famille.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Le duo Turnsteak transforme le papier en paysages animés grâce aux lumières et projections, sur une bande-son live, électronique et immersive, sans paroles.

Nikodio