EKLA ! conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Entre concert électro, livre pop-up géant et cinéma

d’animation, EKLA ! ouvre les portes d’un univers visuel et sonore fascinant.

Sur scène, le duo Turnsteak transforme le papier en

paysages mouvants. Découpées, pliées puis assemblées, les formes prennent vie

sous les yeux des spectateurs grâce aux jeux de lumière, aux projections vidéo

et aux illusions d’optique. Chaque page devient un décor, chaque transformation

une surprise.

Au fil de cette aventure sans paroles, les deux

musiciens composent en direct une bande-son délicate et immersive. Boucles

électroniques, bruitages et mélodies accompagnent ce voyage où images et

musique dialoguent en permanence.

Accessible dès 4 ans, EKLA ! émerveille autant les

enfants que les adultes. À la croisée du concert, du spectacle visuel et du

théâtre d’objets, cette création inventive invite à regarder, écouter et

imaginer ensemble.

Une parenthèse poétique et sensorielle à partager en

famille.

EKLA ! mêle concert électro et livre pop-up géant. Le duo Turnsteak transforme le papier en paysages animés grâce aux lumières et projections, sur une bande-son live, électronique et immersive, sans paroles.

Le samedi 20 mars 2027

de à

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-20T11:30:00+01:00

fin : 2027-03-20T18:45:00+01:00

Date(s) : 2027-03-20T00:00:00+02:00_2027-03-20T23:59:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5653&lng=1



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