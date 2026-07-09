EKLA ! conservatoire Léo Delibes Clichy
samedi 20 mars 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Entre concert électro, livre pop-up géant et cinéma
d’animation, EKLA ! ouvre les portes d’un univers visuel et sonore fascinant.
Sur scène, le duo Turnsteak transforme le papier en
paysages mouvants. Découpées, pliées puis assemblées, les formes prennent vie
sous les yeux des spectateurs grâce aux jeux de lumière, aux projections vidéo
et aux illusions d’optique. Chaque page devient un décor, chaque transformation
une surprise.
Au fil de cette aventure sans paroles, les deux
musiciens composent en direct une bande-son délicate et immersive. Boucles
électroniques, bruitages et mélodies accompagnent ce voyage où images et
musique dialoguent en permanence.
Accessible dès 4 ans, EKLA ! émerveille autant les
enfants que les adultes. À la croisée du concert, du spectacle visuel et du
théâtre d’objets, cette création inventive invite à regarder, écouter et
imaginer ensemble.
Une parenthèse poétique et sensorielle à partager en
famille.
EKLA ! mêle concert électro et livre pop-up géant. Le duo Turnsteak transforme le papier en paysages animés grâce aux lumières et projections, sur une bande-son live, électronique et immersive, sans paroles.
Le samedi 20 mars 2027
de à
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-20T11:30:00+01:00
fin : 2027-03-20T18:45:00+01:00
Date(s) : 2027-03-20T00:00:00+02:00_2027-03-20T23:59:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5653&lng=1
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