Eklips Festival Hippodrome de Couzeix Couzeix

Couzeix

Eklips Festival

Hippodrome de Couzeix 95 Route de l’Hippodrome Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 01:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’Hippodrome de Couzeix accueillera une nouvelle édition d’Eklips Festival, un événement électro inédit en plein air, imaginé par deux cousins passionnés de musique et d’entrepreneuriat. Une journée de fête, de partage et de découverte qui s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur pour la métropole de Limoges.

Eklips Festival se veut bien plus qu’un simple concert. Les festivaliers pourront vivre 8 heures de live. Aussi, vous pourrez profiter d’animations, foodtrucks locaux, zone chill, bars et bien sûr, une scène où se produiront des DJ professionnels (Birrd, Sequell, Tandem et des artistes invités). .

Hippodrome de Couzeix 95 Route de l’Hippodrome Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Eklips Festival

L’événement Eklips Festival Couzeix a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole