EL PICAPORTE, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

EL PICAPORTE Jeudi 15 avril 2027, 19h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T19:00:00+02:00 – 2027-04-15T20:30:00+02:00

Fin : 2027-04-15T19:00:00+02:00 – 2027-04-15T20:30:00+02:00

COMPAGNIE EL CORRAL FLAMENCO

Le spectacle El Picaporte (la poignée de porte en français) raconte la rencontre, vécue et imaginée, de quatre danseuses avec un pays : l’Espagne, un art : le Flamenco.

Un rapport passionné et conflictuel, instauré avec ce nouveau monde, est raconté en quatre tableaux successifs décrivant chacun une étape de cette confrontation. Danseuses et chanteuse deviennent des comédiennes, la musique, du texte.

Entre fluidité et rythmes frappés, respirations et accentuations, la pièce se nourrit de l’énergie du Flamenco pour devenir l’expression d’émotions vives. Peur, colère, joie sont tour à tour visitées pour livrer le récit d’une expérience vécue à fleur de peau.

Direction artistique et mise en scène : Laureen Debray et Anaïs Giraudier

Chorégraphies : Laureen Debray, en collaboration avec les danseuses

Composition Musicale : Laureen Debray, Sabrina Llanos Tarragona, Caroline Pastor et Sophia Sena

Danses : Sophia Alma, Laureen Debray, Sabrina Llanos Tarragona, Carolina Pastor

Aniela Lambert [chant]

Paul Henri Buttin [guitare]

Alexis Sebileau [percussions]

Costumes : Bastien Duhem

www.elcorralflamenco.com

Soirée découverte 1 place achetée = 1 place offerte (cette offre n’est valable que pour les places achetées au guichet du CC René-Char. Renseignement au 04 92 30 87 10)

En partenariat avec Arts et musiques en Provence, dans le cadre du Festival Azul

Billetterie

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.elcorralflamenco.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}]

Le spectacle El Picaporte (la poignée de porte en français) raconte la rencontre, vécue et imaginée, de quatre danseuses avec un pays : l’Espagne, un art : le Flamenco.

Juan Conca