Montélimar

Élection Miss et Mister nougat 2026

Place de Provence Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Miss et Mister nougat organise leur élection sur le thème du cinéma.

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Place de Provence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 48 82 93 missetmisternougat@gmail.com

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English :

The Miss and Mister Nougat association organizes their election on the theme of cinema.

L’événement Élection Miss et Mister nougat 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-04-09 par Montélimar Tourisme Agglomération