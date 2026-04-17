Élection Miss et Mister nougat 2026 Montélimar
Élection Miss et Mister nougat 2026 Montélimar samedi 13 juin 2026.
Montélimar
Élection Miss et Mister nougat 2026
Place de Provence Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association Miss et Mister nougat organise leur élection sur le thème du cinéma.
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Place de Provence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 48 82 93 missetmisternougat@gmail.com
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English :
The Miss and Mister Nougat association organizes their election on the theme of cinema.
L’événement Élection Miss et Mister nougat 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-04-09 par Montélimar Tourisme Agglomération
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