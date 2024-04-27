Election Miss Somme 2026

Boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le théâtre s’illumine pour révéler charme et élégance. L’élection de Miss Somme est l’occasion de découvrir les candidates sur scène, chacune avec son style et sa personnalité. Défilés, passages sur scène et moments d’émotion rythment la soirée, pour un spectacle élégant, dynamique et ouvert à tous. Une belle occasion de venir applaudir, encourager et profiter d’une soirée placée sous le signe de la beauté et du talent. Cette élection est qualificative pour Miss Picardie 2026.

Le théâtre s’illumine pour révéler charme et élégance. L’élection de Miss Somme est l’occasion de découvrir les candidates sur scène, chacune avec son style et sa personnalité. Défilés, passages sur scène et moments d’émotion rythment la soirée, pour un spectacle élégant, dynamique et ouvert à tous. Une belle occasion de venir applaudir, encourager et profiter d’une soirée placée sous le signe de la beauté et du talent. Cette élection est qualificative pour Miss Picardie 2026. .

Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The theater lights up to reveal charm and elegance. The Miss Somme election is an opportunity to discover the candidates on stage, each with her own style and personality. Parades, stage appearances and emotional moments punctuate the evening, for an elegant, dynamic show open to all. A great opportunity to applaud, encourage and enjoy an evening of beauty and talent. This election is a qualifier for Miss Picardie 2026.

L’événement Election Miss Somme 2026 Abbeville a été mis à jour le 2024-04-27 par OT DE LA BAIE DE SOMME