Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens samedi 13 mars 2027.

Amiens

Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 21:30:00

Date(s) :

2027-03-13

Electro-folk Mali

FATOUMATA DIAWARA

SAM 13 MARS 2027 · 20H

GRAND THÉÂTRE

Diva contemporaine en liberté

Artiste bouillonnante et guitariste émérite, Fatoumata Diawara trace un parcours d’exception. Véritable diva malienne contemporaine, elle porte un message universel de résilience à travers des collaborations prestigieuses, de Herbie Hancock à Damon Albarn ou -M-. Entre rythmes wassoulou, afrobeat et touches électro-pop, cette femme libre embrase la scène avec une énergie vibrante.

Une rencontre au sommet pour un espoir contagieux.

SAM 13 MARS 2027 • 20H

Electro-folk

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Electro-folk Mali

FATOUMATA DIAWARA

SAM 13 MARS 2027 · 20H

GRAND THÉÂTRE

Diva contemporaine en liberté

Artiste bouillonnante et guitariste émérite, Fatoumata Diawara trace un parcours d’exception. Véritable diva malienne contemporaine, elle porte un message universel de résilience à travers des collaborations prestigieuses, de Herbie Hancock à Damon Albarn ou -M-. Entre rythmes wassoulou, afrobeat et touches électro-pop, cette femme libre embrase la scène avec une énergie vibrante.

Une rencontre au sommet pour un espoir contagieux.

SAM 13 MARS 2027 • 20H

Electro-folk

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

Electro-folk? Mali

FATOUMATA DIAWARA

SAT, MARCH 13, 2027 %B7 8:00 PM

GRAND TH%C9%C2TRE

A free-spirited contemporary diva

A vibrant artist and accomplished guitarist, Fatoumata Diawara has forged an exceptional career. A true contemporary Malian diva, she conveys a universal message of resilience through prestigious collaborations with artists ranging from Herbie Hancock to Damon Albarn and -M-. Blending wassoulou rhythms, Afrobeat, and touches of electro-pop, this free-spirited woman sets the stage ablaze with her vibrant energy.

A star-studded collaboration that sparks infectious hope.

SAT, MARCH 13, 2027, 8:00 PM

Electro-folk

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

1h30

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS