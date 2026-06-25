Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens
Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens samedi 13 mars 2027.
Amiens
Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13 21:30:00
Date(s) :
2027-03-13
Electro-folk Mali
FATOUMATA DIAWARA
SAM 13 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE
Diva contemporaine en liberté
Artiste bouillonnante et guitariste émérite, Fatoumata Diawara trace un parcours d’exception. Véritable diva malienne contemporaine, elle porte un message universel de résilience à travers des collaborations prestigieuses, de Herbie Hancock à Damon Albarn ou -M-. Entre rythmes wassoulou, afrobeat et touches électro-pop, cette femme libre embrase la scène avec une énergie vibrante.
Une rencontre au sommet pour un espoir contagieux.
SAM 13 MARS 2027 • 20H
Electro-folk
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Electro-folk Mali
FATOUMATA DIAWARA
SAM 13 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE
Diva contemporaine en liberté
Artiste bouillonnante et guitariste émérite, Fatoumata Diawara trace un parcours d’exception. Véritable diva malienne contemporaine, elle porte un message universel de résilience à travers des collaborations prestigieuses, de Herbie Hancock à Damon Albarn ou -M-. Entre rythmes wassoulou, afrobeat et touches électro-pop, cette femme libre embrase la scène avec une énergie vibrante.
Une rencontre au sommet pour un espoir contagieux.
SAM 13 MARS 2027 • 20H
Electro-folk
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
Electro-folk? Mali
FATOUMATA DIAWARA
SAT, MARCH 13, 2027 %B7 8:00 PM
GRAND TH%C9%C2TRE
A free-spirited contemporary diva
A vibrant artist and accomplished guitarist, Fatoumata Diawara has forged an exceptional career. A true contemporary Malian diva, she conveys a universal message of resilience through prestigious collaborations with artists ranging from Herbie Hancock to Damon Albarn and -M-. Blending wassoulou rhythms, Afrobeat, and touches of electro-pop, this free-spirited woman sets the stage ablaze with her vibrant energy.
A star-studded collaboration that sparks infectious hope.
SAT, MARCH 13, 2027, 8:00 PM
Electro-folk
Grand Théâtre
Prices: 3–11 at 30?
1h30
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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