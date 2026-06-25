UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens

Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens samedi 13 mars 2027.

Adresse
Place Léon Gontier
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif

Amiens

Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13 21:30:00

Date(s) :
2027-03-13

Electro-folk Mali
FATOUMATA DIAWARA
SAM 13 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE

Diva contemporaine en liberté

Artiste bouillonnante et guitariste émérite, Fatoumata Diawara trace un parcours d’exception. Véritable diva malienne contemporaine, elle porte un message universel de résilience à travers des collaborations prestigieuses, de Herbie Hancock à Damon Albarn ou -M-. Entre rythmes wassoulou, afrobeat et touches électro-pop, cette femme libre embrase la scène avec une énergie vibrante.
Une rencontre au sommet pour un espoir contagieux.

SAM 13 MARS 2027 • 20H

Electro-folk
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30

Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Electro-folk Mali
FATOUMATA DIAWARA
SAM 13 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE

Diva contemporaine en liberté

Artiste bouillonnante et guitariste émérite, Fatoumata Diawara trace un parcours d’exception. Véritable diva malienne contemporaine, elle porte un message universel de résilience à travers des collaborations prestigieuses, de Herbie Hancock à Damon Albarn ou -M-. Entre rythmes wassoulou, afrobeat et touches électro-pop, cette femme libre embrase la scène avec une énergie vibrante.
Une rencontre au sommet pour un espoir contagieux.

SAM 13 MARS 2027 • 20H

Electro-folk
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30

Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep   .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77  accueil@mca-amiens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Electro-folk? Mali
FATOUMATA DIAWARA
SAT, MARCH 13, 2027 %B7 8:00 PM
GRAND TH%C9%C2TRE

A free-spirited contemporary diva

A vibrant artist and accomplished guitarist, Fatoumata Diawara has forged an exceptional career. A true contemporary Malian diva, she conveys a universal message of resilience through prestigious collaborations with artists ranging from Herbie Hancock to Damon Albarn and -M-. Blending wassoulou rhythms, Afrobeat, and touches of electro-pop, this free-spirited woman sets the stage ablaze with her vibrant energy.
A star-studded collaboration that sparks infectious hope.

SAT, MARCH 13, 2027, 8:00 PM

Electro-folk
Grand Théâtre
Prices: 3–11 at 30?
1h30

Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2

L’événement Electro-folk à la Maison de la Culture FATOUMATA DIAWARA Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS

À voir aussi à Amiens (Somme)