Electro Glisse Limoges
Electro Glisse Limoges vendredi 13 mars 2026.
Electro Glisse
Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4.4 – 4.4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Viens t’amuser avec une soirée musicale festive à la Patinoire de Limoges, rythmée par le DJ Music and Geek. Déguisement et accessoires FLUO seront les bienvenus !!
Renseignements auprès de la patinoire (en lien). .
Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 90
English : Electro Glisse
L’événement Electro Glisse Limoges a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Limoges Métropole