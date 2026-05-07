Électro-Odyssée : Kali Malone IRCAM Paris

Immobilité, immersion, méditation, intonation juste : l’artiste américaine Kali Malone agence un avatar d’orgue spatialisé, fusionnant ses oscillateurs, la guitare de Stephen O’Malley et le violoncelle de Lucy Railton. Avec Does Spring Hide Its Joy, le goût des hallucinations sonores, des drones immersifs, et le rêve de la synesthésie, se mêlent à la projection des lumières solides d’Anthony McCall.

Programme

Kali Malone Does Spring Hide Its Joy

ft. Lucy Railton & Stephen O’Malley

Distribution

Kali Malone composition, oscillateurs sinusoïdaux accordés

Stephen O’Malley guitare électrique

Lucy Railton violoncelle

Christopher Fullard diffusion sonore

Jérémie Henrot diffusion sonore Ircam

Le concert sera accompagné de l’installation d’Anthony McCall, ouverte jusqu’à 23h.

Coproduction Musée national d’Art moderne/Département culture et création/Ircam-Centre Pompidou. Avec le soutien du Centre national de la Musique.

Dans le cadre de la Constellation du Centre Pompidou.

Un concert de Kali Malone où l’orgue, les oscillateurs, la guitare de Stephen O’Malley et le violoncelle de Lucy Railton se mêlent dans une exploration de drones et d’intonations.

Du mardi 09 juin 2026 au mercredi 10 juin 2026 :

mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h30

payant

De 10 € à 22 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00

IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ircam.fr/fr/events/electro-odysee-kali-malone +33144781240 billetterie@ircam.fr



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