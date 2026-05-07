Électro-Odyssée : Kali Malone IRCAM Paris
Électro-Odyssée : Kali Malone IRCAM Paris mercredi 10 juin 2026.
Immobilité, immersion, méditation, intonation juste : l’artiste américaine Kali Malone agence un avatar d’orgue spatialisé, fusionnant ses oscillateurs, la guitare de Stephen O’Malley et le violoncelle de Lucy Railton. Avec Does Spring Hide Its Joy, le goût des hallucinations sonores, des drones immersifs, et le rêve de la synesthésie, se mêlent à la projection des lumières solides d’Anthony McCall.
Programme
Kali Malone Does Spring Hide Its Joy
ft. Lucy Railton & Stephen O’Malley
Distribution
Kali Malone composition, oscillateurs sinusoïdaux accordés
Stephen O’Malley guitare électrique
Lucy Railton violoncelle
Christopher Fullard diffusion sonore
Jérémie Henrot diffusion sonore Ircam
Le concert sera accompagné de l’installation d’Anthony McCall, ouverte jusqu’à 23h.
Coproduction Musée national d’Art moderne/Département culture et création/Ircam-Centre Pompidou. Avec le soutien du Centre national de la Musique.
Dans le cadre de la Constellation du Centre Pompidou.
Un concert de Kali Malone où l’orgue, les oscillateurs, la guitare de Stephen O’Malley et le violoncelle de Lucy Railton se mêlent dans une exploration de drones et d’intonations.
Du mardi 09 juin 2026 au mercredi 10 juin 2026 :
mercredi, jeudi
de 20h00 à 21h30
payant
De 10 € à 22 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00
IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris
Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)
Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)
Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)
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