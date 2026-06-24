Electro Paradis au Clos du Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel dimanche 5 juillet 2026.

Espaly-Saint-Marcel

Electro Paradis au Clos du Paradis

Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Une journée festive, décontractée et musicale où les basses résonnent entre les rangs de vigne.

Rendez-vous le 5 juillet pour danser, partager et profiter d’un moment hors du temps au Clos du Paradis.

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Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 03 71 contact@closduparadis.fr

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English :

A festive, laid-back, and musical day where the bass beats echo through the rows of vines.

Join us on July 5 to dance, share, and enjoy a timeless moment at Clos du Paradis.

L’événement Electro Paradis au Clos du Paradis Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay