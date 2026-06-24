Electro Paradis au Clos du Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel
Electro Paradis au Clos du Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel dimanche 5 juillet 2026.
Espaly-Saint-Marcel
Electro Paradis au Clos du Paradis
Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Une journée festive, décontractée et musicale où les basses résonnent entre les rangs de vigne.
Rendez-vous le 5 juillet pour danser, partager et profiter d’un moment hors du temps au Clos du Paradis.
.
Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 03 71 contact@closduparadis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive, laid-back, and musical day where the bass beats echo through the rows of vines.
Join us on July 5 to dance, share, and enjoy a timeless moment at Clos du Paradis.
L’événement Electro Paradis au Clos du Paradis Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire)
- Cinétoile Cinéma en plein air Lycée Auguste Aymard Espaly-Saint-Marcel 10 juillet 2026
- Concert de l’orchestre Sous Influences L’Arbousset Espaly-Saint-Marcel 18 juillet 2026
- Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel Place René Cassin Espaly-Saint-Marcel 26 juillet 2026
- Concert KWO’OSI JAZZ avec LAWAL BAND au Arlet’s Station, 22 août, Arlet’s station, Espaly-Saint-Marcel 22 août 2026
- Visite d’usine Fontanille Scop, fabricant français de dentelle FONTANILLE SCOP Espaly-Saint-Marcel 17 décembre 2026