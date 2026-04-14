Electro-Robot : Programme ton aventure, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Electro-Robot : Programme ton aventure 21 avril – 23 mai Cité des sciences et de l’Industrie Paris

15 euros par personne / 10 euros pour les abonnés.

Billets requis pour l’enfant et l’accompagnateur (16 ans minimum)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T11:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

La bibliothèque propose des ateliers intergénérationnels autour de ses robots.

Les aventuriers de la robotique embarquent dans un atelier plein de surprises ! Au programme : secrets des composants électroniques Littlebits et programmation du robot RVR pour relever tous les défis préparés par les médiateurs…

Les enfants doivent impérativement être accompagnés. Pas plus de 2 accompagnants pour un enfant, ni plus de 2 enfants par accompagnant.

Atelier avec accompagnateur, payant et sur inscription.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/activites.html?tx_site_offerbooking%5Boffer%5D=759&tx_site_offerbooking%5Bshow%5D=2607061877839000027&cHash=fffafcef99a1ffa184fba3165bdf5763 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dans cet atelier en famille, les curieux passent un moment convivial d’initiation à la robotique avec le robot RVR. Faites-lui suivre un parcours et relevez les défis lancés par les médiateurs ! Enfant accompagné Programmation