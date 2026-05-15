Electro Schmocks Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris

David Konopnicki , guitares

, guitares Gurvan Zytynski , DJ

, DJ Florent Méry , clarinette

, clarinette Loïc Audureau , accordéon

, accordéon Guests : Neshima

Héritiers du concept de « sono mondiale » du mythique DJ Rémy Kolpa Kopoul, disparu il y a dix ans, un guitariste électrique flanqué de sa mandole d’Alger (David Konopnicki), un DJ électro ashkénaze (Gurvan Zytynski), un clarinettiste klezmer virtuose (Florent Méry) et un accordéoniste titi parisien aux accents des Balkans (Loïc Audureau) se réunissent pour vous faire danser, rire, pleurer et aimer – et recommencer.

Quatre Mousklezmer, artistes et artisans du son, mêlant électro orientale et hard shmock, dancefloors de Brooklyn et nuits folles de Frishman, cornichons polonais et merguez oranaises…

Dans le cadre du Festival des cultures juives

Concert dans la cour du mahJ :



héritiers du concept de « sono mondiale », un guitariste électrique flanqué de sa mandole d’Alger, un DJ électro ashkénaze, un clarinettiste klezmer virtuose et un accordéoniste titi parisien aux accents des Balkans se réunissent pour vous faire danser, rire, pleurer et aimer.

Le dimanche 21 juin 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit

Gratuit, entrée libre à partir de 19h

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T22:30:00+02:00

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple 75004 Paris

https://www.mahj.org/fr/programme/fete-de-la-musique-2026-electro-schmocks-31696 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/



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