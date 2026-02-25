Electronic Lab #7 Inside the track Le Cargö Caen

Electronic Lab #7 Inside the track

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17 20:30:00

Date(s) :

2026-03-17

Sound design, arrangement, mix rapide, workflow Ableton ce workshop mené par un·e artiste permettra de décortiquer un morceau, expliquer les choix techniques et artistiques pris. Participez à cet Electronic Lab, et repartez avec des outils concrets pour vos propres productions.

Avec u.r.trax, productrice et DJ originaire de Paris.

Son travail brouille les frontières entre la culture club et le sound design, explorant la tension entre chaos, plaisir et beauté. Ses dj sets sont des voyages imprévisibles où le plaisir, l’esprit et l’instinct se rencontrent, et créent un échange vivant entre le son, l’espace et les corps. Passant librement d’un genre et d’une énergie à l’autre, elle sélectionne une musique à la fois futuriste et intemporelle, recherchant constamment la surprise et la profondeur émotionnelle.

En tant que productrice, ses sorties sur Trip Recordings (2022), label de Nina Kraviz, et ses compositions pour Coperni (2023-2025) révèlent une identité sonore singulière, équilibrant intensité et grâce. Après plusieurs années consacrées à la composition et à l’expérimentation, elle dévoilera son premier spectacle live à Primavera 2026.

En partenariat avec Technopol. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English :

Sound design, arranging, fast mixing, Ableton workflow: this artist-led workshop will help you break down a track and explain the technical and artistic choices you’ve made. Take part in this Electronic Lab, and leave with concrete tools for your own productions.

