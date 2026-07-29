Élégance à la française Rotary Club de Sens Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Élégance à la française Rotary Club de Sens

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14 15:00:00

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-14

Laissez-vous emporter par une soirée dédiée à la musique de chambre pour flûte, violoncelle et piano, formation d’une grande richesse expressive où les timbres se répondent avec équilibre et subtilité. De Michel Blavet à Gabriel Fauré, de Claude Debussy à Francis Poulenc, se dessine une tradition française fondée sur la clarté du discours, l’élégance de la ligne et la recherche de la couleur. La virtuosité et l’esprit théâtral de François Borne viennent en enrichir l’éclat, révélant toute la palette expressive de cette formation à la fois intime et raffinée.

Distribution Complète

Flûte Frédérique Guillaumet

Piano Raphaël Epstein

Violoncelle Sylvie André-Jeanmaire

Compositeurs Blavet, Fauré, Debussy, Poulenc…

Durée 1H30 avec entracte

Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 30 95 48 hakimerahmouni@gmail.com

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English : Élégance à la française Rotary Club de Sens

L’événement Élégance à la française Rotary Club de Sens Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais