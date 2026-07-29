UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sens

Élégance à la française Rotary Club de Sens Théâtre Municipal Sens

dimanche 14 mars 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
dimanche 14 mars 2027
Fin
dimanche 14 mars 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Élégance à la française Rotary Club de Sens

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 15:00:00
fin : 2027-03-14

Date(s) :
2027-03-14

Laissez-vous emporter par une soirée dédiée à la musique de chambre pour flûte, violoncelle et piano, formation d’une grande richesse expressive où les timbres se répondent avec équilibre et subtilité. De Michel Blavet à Gabriel Fauré, de Claude Debussy à Francis Poulenc, se dessine une tradition française fondée sur la clarté du discours, l’élégance de la ligne et la recherche de la couleur. La virtuosité et l’esprit théâtral de François Borne viennent en enrichir l’éclat, révélant toute la palette expressive de cette formation à la fois intime et raffinée.

Distribution Complète
Flûte Frédérique Guillaumet
Piano Raphaël Epstein
Violoncelle Sylvie André-Jeanmaire
Compositeurs Blavet, Fauré, Debussy, Poulenc…

Durée 1H30 avec entracte
Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus)   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 30 95 48  hakimerahmouni@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Élégance à la française Rotary Club de Sens

L’événement Élégance à la française Rotary Club de Sens Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)