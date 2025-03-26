CONSTANCE – LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES Evreux

CONSTANCE Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. »Durée : 1h15Public : conseillé à partir de 14 ans

LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27