ELEPHANZ, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

ELEPHANZ Vendredi 5 février 2027, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00

Quinze ans après Time for a Change, Elephanz revient avec Love. Hurt. Repeat. , un album qui renoue avec l’énergie et la sincérité de ses débuts.

Porté par des mélodies accrocheuses et des textes intimes, ce nouveau projet explore l’amour, les doutes et la quête de soi.

Entre pop lumineuse, rock puissant et nappes synthétiques, le duo affirme une identité sonore à la fois moderne et intemporelle.

Un concert qui sera vibrant, mêlant nouveaux titres et morceaux emblématiques de leur répertoire. C’est une véritable plongée dans leur univers, entre intensité, nostalgie et euphorie.

https://www.youtube.com/watch?v=21rd_oo9S2M

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4046 »}] [{« data »: {« author »: « ELEPHANZ », « cache_age »: 86400, « description »: « ELEPHANZ u2013 FOLLOW YOUR LOVE (Official Lyric Video)nnEcoutez Follow Your Love sur toutes les plateformes: https://bfan.link/follow-your-lovennRetrouvez-les en concert u00e0 partir de mars 2026 :nud83cudfab https://bnds.us/9as60rnnEt au Trabendo u00e0 Paris le 2 avril 2026:nud83cudfab https://billetterie.seetickets.fr/elephanz-concert-le-trabendo-paris-02-avril-2026-css5-azimuthprod-pg101-ri11395251.htmlnnFOLLOW YOUR LOVEnEcrit, composu00e9 et interpru00e9tu00e9 par ELEPHANZ nRu00e9alisu00e9 par Luc Blanchot & ELEPHANZ nnJonathan Verleysen : Guitares, ChantnMaxime Verleysen : Clavier, chantnPierre-Jean Meric : BassenJulien Aoufi : BatteriennMixu00e9 par Florent LivetnEnregistru00e9 et masterisu00e9 par Vincent Louvet – We Master.nnImages de Jonathan VerleysennAvec Emma Brunel et Charlotte LajoiennSuivez l’actualitu00e9 du groupe sur:nu25aa Facebook : https://www.facebook.com/ELEPHANZnu25aa Instagram : https://www.instagram.com/elephanzmusicnu25aa Tik Tok : https://www.tiktok.com/@elephanzoff », « type »: « video », « title »: « ELEPHANZ u2013 FOLLOW YOUR LOVE (Official Lyric Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/21rd_oo9S2M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=21rd_oo9S2M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYCEUWr_zWYFsKm_mTQkqig », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Une soirée intense entre émotions brutes, mélodies fédératrices et énergie live, où l’on se perd, se retrouve, et ressent ensemble ce qui nous dépasse. pop-rock

©Guillaume Blot