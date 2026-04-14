Elias Sanbar et Élie Barnavi présentent « Nouveau Dictionnaire amoureux de la Palestine » et « Dictionnaire amoureux d’Israël », Librairie Gallimard, Paris
Elias Sanbar et Élie Barnavi présentent « Nouveau Dictionnaire amoureux de la Palestine » et « Dictionnaire amoureux d’Israël », Librairie Gallimard, Paris mercredi 22 avril 2026.
Elias Sanbar et Élie Barnavi présentent « Nouveau Dictionnaire amoureux de la Palestine » et « Dictionnaire amoureux d’Israël » Mercredi 22 avril, 19h00 Librairie Gallimard Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T19:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00
Venez découvrir le « Nouveau dictionnaire amoureux de la Palestine » et le « Dictionnaire amoureux d’Israël » publiés aux Éditions Plon.
Photographies © Bruno Klein / Hadrien Daudet
Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-elias-sanbar-et-elie-barnavi-presentent-nouveau-dictionnaire-amoureux-de-la-palestine-et-1986313051808 »}] [{« link »: « https://lib-gallimard.url.fr/LireEliasSanbaretElieBarnavi »}]
Venez découvrir le « Nouveau dictionnaire amoureux de la Palestine » et le « Dictionnaire amoureux d’Israël » publiés aux Éditions Plon. Photographies © Bruno Klein / Hadrien Daudet Rencontre-Dédicace
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